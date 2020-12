Na de aanval met gijzelsoftware op het Algemeen Medisch Laboratorium (AML) in Hoboken, dat vijf procent van onze coronatesten voor zijn rekening neemt, constateert N-VA Kamerlid Michael Freilich dat ons land achterloopt op het terrein van cyberveiligheid. Hij komt met vier voorstellen om die achterstand in te halen.

'De aanval op het Antwerpse labo toont aan hoe kwetsbaar onze digitale infrastructuur is, en dat elk bedrijf een mogelijk doelwit is voor deze vorm van chantage', aldus Freilich, die voor de N-VA het domein technologie opvolgt. Voor hem kwam de aanval niet als een verrassing: 'Er hebben recent zowel in de VS als in de EU verschillende aanvallen plaatsgevonden tegen bedrijven en overheidsinstellingen, die belast zijn met de verdeling van het coronavaccin. Het was te verwachten dat dit ook een keer zou gebeuren in België.'

Honderd miljoen euro

Cyberfraude en oplichting via het internet zijn bezig aan een enorme opmars. Tijdens een hoorzitting over dit thema in de Kamercommissie Economie en Digitale Agenda, op 14 oktober, bleek uit een getuigenis dat Belgische bedrijven vorig jaar honderd miljoen euro betaalden na aanvallen met ransomware. Voor Michael Freilich is het duidelijk dat de Belgische overheid tekortschiet op vlak van cyberveiligheid. Hij pleit daarom voor vier punten.

Het eerste punt is centralisatie. 'Cyberveiligheid is een bevoegdheid die versnipperd ligt over verschillende departementen. We moeten ervoor zorgen dat dit in één hand komt te liggen om zo adequaat te kunnen ingrijpen', aldus Freilich. Daarnaast moet er volgens hem meer worden ingezet op sensibilisering, om zowel bedrijven als personen via campagnes bewust te maken van de gevaren van cyberfraude.

Freilich pleit verder voor de ontwikkeling van een digitale veiligheidscultuur: 'Bedrijven, burgers en de overheid moeten voldoende gewapend zijn tegen deze nieuwe vormen van diefstal en over voldoende middelen beschikken om zich te kunnen verdedigen'. Tot slot wil het N-VA kamerlid dat ondernemingen financieel worden gestimuleerd. 'Bedrijven die zich inzetten om hun infrastructuur te beveiligen en hun personeel juist op te leiden, moeten daarvoor worden beloond via fiscale stimulansen en aftrekposten', stelt hij.

