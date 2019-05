Het vorig jaar voorgestelde Citrix Workspace, een portaal voor alle zakelijke apps, wordt uitgebreid. Die moet de tool vooral intelligenter maken, met integraties naar alle toepassingen.

Workspace is Citrix' omgeving van waar eindgebruikers al hun apps en content kunnen terugvinden (gekoppeld aan de originele apps). Na de lancering vorig jaar, stelt het bedrijf nu een aantal verbeteringen voor.

In de nabije toekomst zal Workspace integreren met een aantal identity- en access management providers, zoals Okta, GoogleID, Ping en Radius en wordt Workspace beschikbaar in de Google Cloud. Maar de focus ligt op AI en microservices. Dat eerste krijgt de naam Intelligent Experience mee. Een reeks functionaliteiten die tegen eind dit jaar naar Workspace komen.

Als voorbeeld toont Citrix de status van een inkomende factuur of onkostennnota die in workspace meteen contextuele functies krijgt, zoals de mogelijkheid om het goed te keuren of te weigeren. "De bedoeling is dat je de belangrijkste eenvoudige zaken vanaf je feed in Workspace kan doen," legt CEO David Heshall uit.

Naast de slimme functionaliteiten moet de inhoud in Workspace ook zo relevant mogelijk zijn. Daarvoor zijn er de zogenaamde micro apps. Koppelingen tussen zakelijke applicaties zoals je mailbox, CRM, agenda, documentbeheer, HR-systeem enz... waarbij de voornaamste functies vanuit Workspace te bedienen zijn. Denk daarbij aan het aanvragen van vakantie, waarvoor een gebruiker niet langer moet wisselen van app, maar binnen Workspace de voornaamste taken kan regelen.

Voor die koppeling zelf belooft Citrix ondersteuning. Het bedrijf spreekt van dertigduizend producten en solutions, waarvoor het alvast mogelijkheden voorziet. Voor uw zelfontwikkelde legacy app die daar niet onder valt, werkt het via API's.

"We voorzien een vrij generische dataconnector en webconnector in de API set en als het om een app gaat met een zekere businesslogica, dan kan je die connecteren en zo moderniseren," zegt chief product officer PJ Hough aan Data News. "Het is ook niet de bedoeling dat een volledige app wordt gekoppeld, wel de voornaamste functies."

Tot slot krijgt Workspace ook een slimme assistent/chatbot. Die moet niet enkel functioneren als geavanceerde zoekfunctie, maar zal ook taken herkennen. Wie een taak binnen Workspace een aantal keer op dezelfde manier afhandelt, zal de suggestie krijgen om dit te automatiseren. Maar de assistent moet het ook mogelijk maken om afspraken te verplaatsen naar een andere datum, door dat gewoon neer te tikken.