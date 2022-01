De advertenties van Microsofts netwerk bereiken wereldwijd een miljard mensen. Dat zegt het bedrijf zelf.

Het advertentienetwerk van Microsoft post op sites als Bing, Outlook.com, AOL, MSN.com, Yahoo en anderen. De techgigant zegt nu dat hij daar vorig jaar voor het eerst een miljard mensen mee heeft bereikt. De cijfers zijn gebaseerd op interne data en ComScore.

Volgens Microsoft gaat het voor een groot deel over 'overlappend publiek', wat betekent dat een gebruiker verschillende sites van hetzelfde merk bezoekt. Denk dan bijvoorbeeld aan Windows-gebruikers die ook op MSN of Bing zitten.

Met een doelpubliek van een miljard komt Microsoft nog niet helemaal op hoogte van een Facebook (2,4 miljard volgens eigen cijfers) en Google (1 miljard gebruikers per maand), maar het is toch een hele grote markt, en misschien meer dan verwacht. Het bedrijf heeft onlangs nog een advertentiemarktplaats gekocht, Xandr, waarmee het mogelijk zijn marktaandeel nog wil uitbreiden.

Het advertentienetwerk van Microsoft post op sites als Bing, Outlook.com, AOL, MSN.com, Yahoo en anderen. De techgigant zegt nu dat hij daar vorig jaar voor het eerst een miljard mensen mee heeft bereikt. De cijfers zijn gebaseerd op interne data en ComScore.Volgens Microsoft gaat het voor een groot deel over 'overlappend publiek', wat betekent dat een gebruiker verschillende sites van hetzelfde merk bezoekt. Denk dan bijvoorbeeld aan Windows-gebruikers die ook op MSN of Bing zitten. Met een doelpubliek van een miljard komt Microsoft nog niet helemaal op hoogte van een Facebook (2,4 miljard volgens eigen cijfers) en Google (1 miljard gebruikers per maand), maar het is toch een hele grote markt, en misschien meer dan verwacht. Het bedrijf heeft onlangs nog een advertentiemarktplaats gekocht, Xandr, waarmee het mogelijk zijn marktaandeel nog wil uitbreiden.