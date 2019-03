Microsoft Band nog twee maanden ondersteund

Microsoft Band was de poging van de techgigant om in de hype rond gezondheidswearables te stappen. De fitnesstracker en smartwatch wist echter nooit veel potten te breken. Nu zet het bedrijf het achterliggende Health Dashboard stop, waardoor ook het toestel vanaf 31 mei niet meer volledig zal werken. Je zal er nog wel hartslag, slaap en andere activiteiten mee kunnen bijhouden, maar links met de cloud of mobiele apps vallen weg. Wie een reset uitvoert op het toestel na die periode, maakt het ding wel volledig onbruikbaar.

Gebruikers hebben een kleine twee maanden om eventuele gegevens van het Health Dashboard te downloaden. Ze kunnen ook hun geld terugvragen als hun toestel nog onder garantie valt. Microsoft biedt voor de Band 1 zo'n 79,99 dollar aan misnoegde klanten, voor de Band 2 krijg je nog 175 dollar. Wie in aanmerking komt, zou een mail moeten krijgen.