Microsoft begraaft mobiel besturingssysteem definitief

De ondersteuning voor Windows 10 Mobile, specifiek versie 1709, loopt af op 10 december 2019. Vanaf dan krijgt het systeem geen beveiligingsupdates meer en worden bugs niet langer hersteld.

Met de stopzetting komt er een einde aan het smartphone besturingssysteem van Microsoft. Dat is geen grote verrassing. Hoewel Windows Phone (de voorganger van Windows 10 Mobile) een zeer gebruiksvriendelijk platform was, bleven de meeste app-ontwikkelaars zich beperken tot Android en iOS. Ook de smartphonefabrikanten bleven hun toestellen vooral maken voor Android, met slechts hier en daar een occasioneel Windows-toestel dat zelden potten brak. Microsoft produceert zelf al een tijdje geen eigen Windows 10 Mobile of Windows Phone toestellen meer.

Vooral Lumia en Alcatel

Microsoft raadt aan dat gebruikers met een Windows 10 Mobile toestel overstappen naar Android of iOS voor 10 december. Het gaat onder meer om de Lumia 550, Lumia 650, Lumia 950 en 950 XL en van Alcatel de IDOL 4S, IDOL 4S Pro en de OneTouch Fierce XL.

Opgelet: de Lumia 640 en 640XL draait op Windows 10 Mobile versie 1703, daarvan stopt de ondersteuning al op 11 juni van dit jaar.

Zakelijke gebruikers

De stopzetting betekent dat Microsoft het systeem niet langer zelf zal onderhouden. Al sluit het bedrijf niet uit dat derde partijen tegen betaling nog onderhoud of updates zullen ontwikkelen. Dat kan interessant zijn voor bedrijven die het mobiel besturingssysteem nog even willen houden in afwachting van een migratie.

De telefoon blijft op zich ook werken, maar Microsoft kan geen garanties geven over de (extern ontwikkelde) apps en diensten. Ook wijst het er op dat diensten zoals backups van toestellen tot drie maanden na 10 december blijven werken. Sommige foto-uploaddiensten kunnen zelfs tot 12 maanden na de stopzetting nog gebruikt worden.

Maar de meest praktische keuze is om nu stilaan uit te kijken naar een nieuw toestel en, nu alles nog naar behoren werkt, instellingen, apps, data, contacten en foto's over te zetten naar dat toestel.