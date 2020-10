is redacteur bij Data News

Microsoft bekijkt of thuiswerken permanent kan worden ingevoerd. dit blijkt uit interne nieuwerichtlijnen. Voor flexibele werktijden is geen goedkeuring van een leidinggevende nodig.

Het nieuws komt nadat Microsoft eerder heeft aangekondigd dat de meeste mensen tot de helft van 2021 kunnen thuiswerken.

Banen die een fysieke aanwezigheid vereisen zoals werken in hardwarelaboratoria, datacenters en trainingen blijven op kantoor.

Verder mogen werknemers na toestemming ook in het binnenland van de VS verhuizen Verhuiskosten worden dan gedekt door de werknemer, terwijl kosten voor het thuiskantoor worden gedekt door Microsoft.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.

