Microsoft moet een boete van 25 miljoen dollar betalen vanwege een smeergeldaffaire in Hongarije. Het gaat om een schikking van een Hongaarse dochteronderneming van de softwaregigant met twee Amerikaanse toezichthouders.

Volgens Amerikaanse aanklagers zouden enkele medewerkers van Microsoft in Hongarije tussen 2013 en 2015 gesjoemeld hebben met de cijfers van een verkooptak. Vanuit dat bedrijfsonderdeel werden betalingen verricht aan overheidsfunctionarissen in ruil voor hulp bij het sluiten van deals. De betrokken medewerkers zijn ontslagen.

Een vertegenwoordiger van Microsoft laat weten zich diep te schamen voor de gebeurtenissen van destijds. "We hopen dat we daar een sterk signaal over hebben afgegeven. Zulk gedrag staan we niet toe van onze medewerkers."