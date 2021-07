Onder de naam Windows 365 komt Microsoft met een virtuele pc die een volledige Windows-omgeving biedt vanuit de browser.

De cloud pc is vanaf 2 augustus beschikbaar. De bedoeling is dat je vanaf elke moderne browser een virtuele Windows-omgeving kan gebruiken en dat op eender welk toestel, ook als het op Linux, OS X of Android draait. De bedoeling is dat alles waar je mee bezig bent wordt bewaard, zodat je later kan verderwerken waar je was gestopt.

Windows 365 mikt op zakelijke gebruikers en komt in een Business en Enterprise versie die beiden via Azure Virtual Desktop lopen. Er zouden twaalf configuraties mogelijk zijn, gaande van één CPU met twee gigabyte RAM en 64 gigabyte opslag, tot acht CPU's, 32 GB RAM en 512 GB opslag. De prijzen van de virtuele omgevingen zijn nog niet bekend.

Niet nieuw

Microsoft mikt met de virtuele pc onder meer op organisaties met tijdelijke werknemers of partners die op het bedrijfsnetwerk actief moeten zijn. Zij kunnen dat voortaan met hun eigen toestel, zonder de veiligheid van het bedrijfsnetwerk in het gedrang te brengen.

Maar nieuw is de virtualisatie van Windows zeker niet. Bedrijven als Citrix bieden al jaren een gevirtualiseerde Windows-omgeving aan. Ook het Belgische Awingu maakt al jaren apps virtueel beschikbaar via de browser en Microsoft biedt zelf al jaren virtualisatiediensten aan.

In de eerste plaats wil Microsoft met Windows 365 bedrijven op een snelle en eenvoudige manier een virtuele omgeving laten opzetten. Het denk dan onder meer aan bedrijven die wel willen virtualiseren, maar nog niet de stap naar virtualisatie hebben gezet of die expertise niet hebben. Zo wijst Microsoft zelf naar Azure Virtual Desktop voor organisaties die al wel ervaring hebben en meer flexibiliteit of aanpassingen willen.

