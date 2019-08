Microsoft Azure is van plan om de beschikbaarheid van Azure VMware oplossingen uit te breiden naar acht regio's, waaronder West-Europa.

Ook wordt het mogelijk Azure NetApp storage bestanden toe te voegen als een ondersteunde opslagoptie tegen het einde van dit jaar. Dit meldt Arpan Shah, General Manager van Microsoft Azure in een blog.

"Op basis van de vraag van de klant zijn we verheugd aan te kondigen dat we Azure VMware Solutions tegen het einde van het jaar zullen uitbreiden naar in totaal acht regio's in de VS, West-Europa en Azië-Pacific," aldus Shah.

"Naast uitbreiding naar meer regio's, blijven we nieuwe mogelijkheden toevoegen aan Azure VMware Solutions en zorgen we voor een naadloze integratie met native Azure-services. Een voorbeeld is hoe we de ondersteunde opslagopties van Azure VMware Solutions uitbreiden met Azure NetApp-bestanden tegen het einde van het jaar. Met deze nieuwe mogelijkheid kunnen IT-organisaties gemakkelijker opslagintensieve workloads uitvoeren op Azure VMware Solutions. We streven ernaar continu te innoveren en mogelijkheden te bieden op basis van feedback van klanten. "

In samenwerking met Dutch IT-Channel.