In de update van mei voor Windows 10 krijgt het besturingssysteem ondersteuning voor de nieuwe versie van Windows Subsystem for Linux, WSL2. De bedoeling is om nog meer uit de Linux-omgeving te ondersteunen op Windows.

Microsoft begon in 2016 met beperkte ondersteuning voor Linux binnen Windows. Dat bleek een schot in de roos, vandaag zijn er meer dan 3,5 miljoen actieve toestellen die Linux binnen Windows draaien en via WSL command-line tools en apps gebruiken.

Na een eerste aankondiging vorig jaar komt Microsoft nu met WSL2 die vanaf de mei-update van Windows 10 beschikbaar is. Algemeen moet de vernieuwde versie apps en tools sneller laten draaien en zijn er nieuwe mogelijkheden in het Hypervisor Platform van Windows om distros en tools in containers te laten draaien op de Linux kernel van Microsoft in Windows 10.

Volgens Microsoft zal WSL2 drie tot zes keer sneller zijn dan de eerste versie van WSL. Het gaat om een systeem dat volledig compatibel is met de Linux Kernel. Ook wordt WSL voortaan installeerbaar met één commando: door 'WSL.exe - install' in te tikken in Windows Terminal.

In de marge van de aankondiging van WSL2 laat Microsoft weten dat Docker vandaag al WSL2 gebruikt voor Docker Desktop for Windows. Daardoor zullen containers sneller opstarten en minder middelen nodig hebben van de machine waarop ze draaien.

Toekomst

Naar de nabije toekomst werkt Microsoft aan ondersteuning voor CUDA en GPU Compute voor WSL. Volgens het bedrijf de meest gevraagde mogelijkheid onder ontwikkelaars.

In de komende maanden krijgen gebruikers van Windows 10 Insider (de testversie van Windows 10) een preview van GPU Compute ondersteuning voor WSL. In eerste instantie is dat voor Nvidia CUDA waarbij bestaande Linux tools en professionele workflows worden ondersteund.

Voor DirectML, bedoeld voor beginners en studenten, kunnen op termijn DirectX 12-capabele GPU's van verschillende spelers gebruikt worden. Ook komt er een preview package van TensorFlow met een DirectML backend waardoor hardwareagnostische versnelling van AI en ML workloads op Windows hardware mogelijk zijn.

Verder op de roadmap werkt Microsoft ook aan Linux GUI app support. Dat wil zeggen dat niet enkel apps via command lines mogelijk zijn, maar ook grafische Linux-toepassingen binnen WIndows kunnen draaien. Microsoft geeft daarbij als voorbeeld wanneer iemand een tekstverwerker of IDE (ontwikkelomgeving) liever in een Linux-omgeving draait, of Linux GUI apps op Windows wil ontwikkelen. Tegen eind dit jaar belooft Microsoft meer nieuws over die nieuwigheden te hebben.

Een uitgebreide uitleg van alle aankondigingen rond Windows Subsystem for Linux tijdens Build 2020 kan je hier nalezen.

