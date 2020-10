Microsoft wil zijn clouddienst Azure ook in de meest afgelegen gebieden ter wereld aanbieden. De Amerikaanse techreus gaat daarvoor samenwerken met ruimtevaartbedrijf SpaceX.

Het mobiele Azure Modular Datacenter is volgens Microsoft onder meer gericht op hulporganisaties of militairen die in crisisgebieden actief zijn.

Azure Space

Om de internetverbinding in afgelegen gebieden te kunnen garanderen, kondigde Microsoft ook het initiatief Azure Space aan. Daarbij werkt het bedrijf samen met ruimtevaartbedrijf SpaceX van multi-ondernemer Elon Musk. Het satellietennetwerk Starlink moet voor snelle breedbandverbindingen zorgen. Microsoft werkt voor satellietcommunicatie ook al samen met het Europese satellietbedrijf SES.

