Microsoft brengt na jaren testen zijn Azure Sphere uit. De technologie moet het makkelijker maken om Internet-of-Things toestellen te beveiligen.

Microsoft kondigde Azure Sphere, een combinatie van hardware en diensten, al in 2018 aan. Het systeem bestaat uit een door Microsoft gecertificeerde microcontroller, een computer op chip die bestaat uit processoren, opslag, geheugen en de nodige IoT-capaciteiten. Daar hoort ook een op Linux gebaseerd besturingssysteem bij voor de microcontrollers en een cloud security systeem (in Microsofts eigen Azure cloud, uiteraard).

Bedoeling is om via de cloud authenticatie en 'threat response' te bieden voor bijvoorbeeld industriële genetwerkte toestellen. De automatische link met een cloud betekent ook dat toestellen met Azure Sphere regelmatig een update zullen krijgen. Volgens Microsoft wordt ondersteuning initieel voorzien tot 2031. Dat zou deze toestellen alvast een pak veiliger moeten maken dan de huidige generatie van IoT, die meestal een update-schema hebben dat rond 'nooit' hangt.

De huidige Azure Sphere is gebaseerd op een MediaTek MT3620 Micro-controller unit, maar het bedrijf heeft ook al aangegeven dat het voor de chips met NXP gaat samenwerken.

