Microsoft gaat vanaf 7 mei een goedkopere Xbox One uitbrengen. Die zal niet langer een sleuf voor schijfjes bevatten.

De Xbox One S All-Digital Edition zal 230 euro kosten. Daarvoor krijg je een spelconsole met 1 terabyte harde schijf en drie (digitale) games: Minecraft, Forza Horizon 3 en Sea of Thieves.

Het is de eerste keer dat Microsoft een spelconsole uitbrengt zonder fysieke digitale dragers. Al blijft de Xbox One S met blu ray speler wel gewoon te koop. De goedkoopste editie met één controller kost 299,99 euro, maar is momenteel te koop aan 249 euro. Al is dat zonder games.

Het extra verkoopargument van een diskdrive was in het verleden vaak dat de console ook blu ray schijfjes en DVD's kon afspelen. Maar in het huidige medialandschap waar streaming veel populairder is, is er minder nood aan een console die dat kan.