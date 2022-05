Rodney Clark, Corporate Vice President, Global Channel Sales en Channel Chief, verlaat Microsoft. Hij gaat binnenkort aan de slag bij een grote, maar niet nadergenoemde Microsoft-partner.

Clark werd in april 2021 channel-topman bij Microsoft. Hij verving toen Gavriella Schuster die de functie na vijf jaar neerlegde. In totaal werkte Rodney Clark bijna 25 jaar voor Microsoft - de laatste jaren als channel-leider, maar daarnaast was hij ook nauw betrokken bij de IoT- en mixed reality-toepassingen van Microsoft.

Wie Clark gaat opvolgen, is nog niet bekend. 'We zijn daarover actief in gesprek en verwachten in juli, aan het begin van ons nieuwe fiscale jaar, een nieuwe leider te hebben', aldus Nick Parker, Corporate Vice President, Global Partner Solutions bij Microsoft.

Waarschijnlijk wordt de opvolger van Rodney Clark officieel voorgesteld op Microsoft Inspire, de jaarlijkse partnerconferentie van het bedrijf, op 19-20 juli.

In samenwerking met Dutch IT-channel.

