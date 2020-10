Microsoft heeft er een uitstekend kwartaal opzitten. Vrijwel alle afdelingen groeien, maar vooral de cloudgerelateerde activiteiten breken potten.

Microsoft's eerste kwartaal van haar fiscaal jaar 2021, dat op 30 september afliep, was goed voor een omzet van 37,2 miljard dollar, 12 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De operationele winst komt op 15,9 miljard dollar (+25 procent) en de nettowinst op 13,9 miljard dollar (+30 procent).

Hoewel de cloudactiviteiten van het bedrijf in bijna elke afdeling van het bedrijf verweven zitten, merkt het bedrijf op dat het cloudaanbod van het bedrijf goed was voor 15,2 miljard dollar, 31 procent meer dan een jaar geleden.

Kijken we naar de resultaten per afdeling dan is 'Productivity and business processes' goed voor 12,3 miljard dollar, een groei van 11 procent. Dit slaat onder meer op Office, Office 365, LinkedIn en Microsoft Dynamics.

Alles rond Intelligent Cloud is goed voor 13 miljard dollar, dat met 20 procent groeit. Hieronder vallen onder meer de serverproducten en de pure cloud services.

Minder pc's

De pc-gerelateerde activiteiten zijn de enige waar ook dalers te vinden zijn. Hier gaat het in totaal om een omzet van 11,8 miljard dollar, een stijging van zes procent.

Microsoft geeft onder meer mee dat Windows OEM vijf procent daalt. OEM-licenties zijn versies van Windows voor (fabrikanten van) nieuwe pc's. Gezien het enorme marktaandeel van Windows kunnen we daar uit afleiden dat er wereldwijd afgelopen zomer minder nieuwe pc's zijn verkocht dan een jaar geleden.

Windows commercial products en cloud services groeien met dertien procent. Xbox content en services (games, Xbox game pass enz...) groeiden met dertig procent en ook Microsoft's eigen pc's, de Surface, groeide met 37 procent. Advertenties rond zoekopdrachten (Bing) daalden met tien procent.

