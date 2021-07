Na een PR-stunt op Twitter brengt Microsoft Clippy, de pratende paperclip uit vroege versies van Windows Office, terug als een emoji. Het gaat om een van de vernieuwde '3d' emoji in Microsoft 365.

Clippy is de 'behulpzame' assistent die een oudere generatie computergebruikers kent uit vroegere versies van Microsoft Office. De pratende cartoon-paperclip moest het echter doen met een zeer rudimentaire programmatie en kwam zelden op je scherm met effectief nuttige tips of voorstellen. De assistent dook voor het eerst op in Office 97, waar het met enthousiasme je werk onderbrak om te zeggen dat het erop leek dat je een brief aan het schrijven was, terwijl je voornamelijk aan een thesis probeerde te tikken. In Office XP in 2001 was Clippy alweer verdwenen, maar in dat korte bestaan had het figuurtje wel een culturele impact, nog het best te vergelijken met die van een personage als JarJar Binks.

En nu wil Microsoft Clippy dus terugbrengen, want in 2021 kan dat er ook nog wel bij. Gelukkig gaat het deze keer niet om een AI-assistent, zelfs Microsoft wil de erfenis van Cortana niet zo erg besmeuren. Wel zou Clippy een emoji kunnen worden. Het techbedrijf zegt in een tweet dat Clippy terug mag komen als emoji, wanneer de tweet in kwestie 20.000 'likes' krijgt. Op moment van schrijven zit de tweet aan zo'n 135.000 likes, waarmee het meteen een van de populairste tweets is die de corporate account van Microsoft ooit uitstuurde.

If this gets 20k likes, we’ll replace the paperclip emoji in Microsoft 365 with Clippy. pic.twitter.com/6T8ziboguC — Microsoft (@Microsoft) July 14, 2021

Update 16u30: Microsoft kondigt Clippy ondertussen aan als een van de opgefriste 3d-emoji voor Microsoft 365. Het figuurtje zal de emoji voor een paperclip vervangen. De volledige reeks vernieuwde emoji vind je hier.

