Microsoft en BeCode openen school voor artificiële intelligentie in België

Er is een nijpend tekort aan AI-specialisten, luidt het. Daarom slaan concurrenten uit de ICT-branche de handen in elkaar om die vacatures ingevuld te krijgen via een gratis opleiding. Naast Microsoft en BeCode stappen ook De Cronos Groep, Delaware, Faktion, KPMG en Xylos in het project.

In april starten in Brussel al 20 studenten aan een trainingsprogramma van 10 maanden, van maandag tot vrijdag telkens van 9 tot 17 uur. De studenten hebben weinig voorafgaande kennis nodig. De laatste drie maanden van de opleiding bestaan uit een stage. Uiteindelijk willen de initiatiefnemers elk jaar 350 tot 500 mensen op die manier opleiden.

Er bestaan al AI-opleidingen in hogescholen en universiteiten. De AI-school van Microsoft en BeCode is daar complementair aan, zegt BeCode-CEO Karen Boers. "We maken een nieuwe vijver van talent", legt ze uit. "We bereiken een publiek dat in het traditionele onderwijs minder aan zijn trekken komt. Van de mensen die we al een codeeropleiding hebben gegeven, had 70 procent maximaal een diploma secundair."

Minister van Digitale Agenda Philippe De Backer (Open Vld) steunt het project. "We weten dat er in de komende jaren duizenden vacatures open zullen staan, in IT en zeker ook in AI", zegt hij. "We willen in België een koploper zijn in AI. Er wordt enorm in geïnvesteerd, maar je hebt ook de mensen nodig. Het is heel belangrijk dat bedrijven de voortrekkersrol op zich nemen."