Bandenfabrikant Bridgestone werkt met Microsoft aan een monitoringsysteem dat in real time schade aan banden kan opsporen. Het systeem kan volgens de bedrijven een belangrijke bijdrage leveren aan de veiligheid: bandenschade is verantwoordelijk voor zo'n dertig procent van de ongevallen veroorzaakt door technische storingen.

Het nieuwe Tyre Damage Monitoring System is vooral bedoeld voor schade aan banden die niet zichtbaar is zonder een grondige manuele inspectie, maar die wel op elk moment kan opduiken. Het systeem, dat de banden continu monitort, werkt via het Microsoft Connected Vehicle Platform (MCVP) met bestaande sensorgegevens van reeds geïnstalleerde hardware. Het gebruikt algoritmes om gebeurtenissen te detecteren die het loopvlak en het zogeheten karkas van de band kunnen beïnvloeden. De bestuurder wordt via notificaties op het dashboard onmiddellijk op de hoogte gebracht van mogelijk gevaar.

Locatie van kuilen

Een interessante extra is dat het Tyre Damage Monitoring System ook aangeeft wanneer en waar er schade is opgelopen. Instanties die bevoegd zijn voor het wegenonderhoud kunnen op die manier meer inzicht krijgen in de toestand van de infrastructuur, onder meer door een nauwkeurige locatie van kuilen of andere gevaren. In de toekomst kunnen autonoom rijdende voertuigen deze informatie zelfs aan elkaar doorgeven of opslaan in de cloud, stelt Bridgestone.

Momenteel is het nieuwe systeem beschikbaar voor alle OEM's van voertuigen die het Microsoft Connected Vehicle Platform gebruiken. Op dat cloud-gekoppelde horizontale platform kunnen verschillende oplossingen voor de klant worden gebouwd, zoals infotainment in het voertuig, geavanceerde navigatie, autonoom rijden, telematica en voorspellingsdiensten, en over-the-air updates. Via het Microsoft Azure-platform is de technologie op wereldwijde schaal inzetbaar.

Volgens de ontwikkelaars is er vandaag geen gelijkwaardig monitoringsysteem op de markt waarbij je niet eerst bijkomende hardware moet installeren.

Het Tyre Damage Monitoring System van Bridgestone en Microsoft. © Bridgestone

Het nieuwe Tyre Damage Monitoring System is vooral bedoeld voor schade aan banden die niet zichtbaar is zonder een grondige manuele inspectie, maar die wel op elk moment kan opduiken. Het systeem, dat de banden continu monitort, werkt via het Microsoft Connected Vehicle Platform (MCVP) met bestaande sensorgegevens van reeds geïnstalleerde hardware. Het gebruikt algoritmes om gebeurtenissen te detecteren die het loopvlak en het zogeheten karkas van de band kunnen beïnvloeden. De bestuurder wordt via notificaties op het dashboard onmiddellijk op de hoogte gebracht van mogelijk gevaar.Een interessante extra is dat het Tyre Damage Monitoring System ook aangeeft wanneer en waar er schade is opgelopen. Instanties die bevoegd zijn voor het wegenonderhoud kunnen op die manier meer inzicht krijgen in de toestand van de infrastructuur, onder meer door een nauwkeurige locatie van kuilen of andere gevaren. In de toekomst kunnen autonoom rijdende voertuigen deze informatie zelfs aan elkaar doorgeven of opslaan in de cloud, stelt Bridgestone.Momenteel is het nieuwe systeem beschikbaar voor alle OEM's van voertuigen die het Microsoft Connected Vehicle Platform gebruiken. Op dat cloud-gekoppelde horizontale platform kunnen verschillende oplossingen voor de klant worden gebouwd, zoals infotainment in het voertuig, geavanceerde navigatie, autonoom rijden, telematica en voorspellingsdiensten, en over-the-air updates. Via het Microsoft Azure-platform is de technologie op wereldwijde schaal inzetbaar.Volgens de ontwikkelaars is er vandaag geen gelijkwaardig monitoringsysteem op de markt waarbij je niet eerst bijkomende hardware moet installeren.