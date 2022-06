Techreus Microsoft en MolenGeek, de digitale organisatie met een sociale missie in Molenbeek, hebben een opleidingsprogramma rond cyberveiligheid ontwikkeld. In een eerste fase worden 150 mensen opgeleid uit diverse en soms kansarme milieus.

In november 2021 lanceerde Microsoft zijn meerjarige investeringsprogramma Digital AmBEtion, dat de digitale transformatie van de private en openbare sector in ons land moet versnellen. Met dat plan wil het bedrijf bij Belgische werknemers onder meer de noodzakelijke vaardigheden op het gebied van databeveiliging en -privacy opkrikken. Door samen te werken met MolenGeek kunnen die vaardigheden ook ontsloten worden 'in een ondervertegenwoordigde gemeenschap die hard werkt om de kloof op vlak van digitale vaardigheden te overbruggen', zo klinkt het bij de initiatiefnemers.

Iedereen meetrekken in het verhaal

'De hele wereld is snel aan het evolueren naar een digitale en datagedreven samenleving. België moet dan ook elke mogelijkheid grijpen om een voortrekker te blijven in die evolutie', zegt Didier Ongena, General Manager van Microsoft Belux. 'Met MolenGeek hebben we nu een partner gevonden die ons toelaat om iedereen mee te trekken in dat verhaal. We brengen hiermee cruciale vaardigheden naar een gemeenschap die het al langer moeilijk heeft om gelijke tred te houden met het hoge tempo van de technologische innovatie. In een klap brengen we nieuwe kansen naar deze mensen én vergroten we de talentvijver voor werkgevers die op zoek zijn naar de juiste mensen om hun organisatie doorheen deze transitie te loodsen.'

MolenGeek heeft al een stevige reputatie opgebouwd als een internationaal geprezen initiatief om technologische vaardigheden aan te bieden aan jonge mensen van alle achtergronden. Dat gebeurt in het hart van Molenbeek, een buurt met een van de hoogste graden van jeugdwerkloosheid in heel België. Enkele weken geleden werd MolenGeek nog geprezen in de Stanford Social Innovation Review als een 'best practice' om technologische inclusie naar achtergebleven gemeenschappen te brengen.

Pad naar een job

Samen met Microsoft zal MolenGeek tijdens de zomer een trainings- en certificatieprogramma uitwerken rond het thema van cybersecurity, dat op maat is gesneden van het specifieke profiel van de mensen binnen de lokale gemeenschap. Het gaat niet enkel om het opleiden van mensen, maar ook om het creëren van een pad naar een job.

Vanaf september kunnen studenten zich inschrijven. In eerste instantie mikken Microsoft en MolenGeek op 150 personen, waarvan er zestig alle vereiste Microsoft-certificaties zullen verwerven. 'Dit is een pilootprogramma, maar geenszins een eenmalig project. Het is onze ambitie om hiervan een structureel en langdurig opleidingstraject te maken', benadrukken de initiatiefnemers.

Het initiatief trok ook de aandacht van Petra De Sutter, federaal vicepremier en minister van Telecommunicatie. 'Digitale inclusie vormt de kern van dit project, en dat ligt mij zeer na aan het hart. Een van mijn prioriteiten als minister is ervoor zorgen dat niemand achterblijft in de digitale wereld', zei ze.

