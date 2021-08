Vanaf volgend jaar wordt Microsoft 365 en Office 365 iets duurder. De prijsstijging zal ook in België gelden, maar niet voor alle gebruikers.

Microsoft 365 is de bundeling van de Office 365-apps (Word, Excel, Outlook enz...), Windows 10 en de Enterprise Mobility Suite. Zowel Office 365 als het totaalpakket worden vanaf maart 2022 iets duurder. Microsoft wijst er onder meer op dat de software sinds haar introductie een stuk uitgebreider en beter is geworden, met meer apps, meer AI en automatisering maar ook meer ondersteuning in meerdere talen.

Het gaat om de volgende pakketten en de prijs per maand per gebruiker:

Microsoft 365 Business Basic (van 5 naar 6 dollar)

Microsoft 365 Business Premium (van 20 naar 22 dollar)

Office 365 E1 (van 8 naar 10 dollar)

Office 365 E3 (van 20 naar 23 dollar)

Office 365 E5 (van 35 naar 38 dollar)

Microsoft 365 E3 (van 32 naar 36 dollar)

De prijsstijging geldt wereldwijd. Maar Microsoft België heeft op dit moment nog geen informatie over de precieze prijsstijging voor de Belgische markt in euro.

Niet voor consumenten en onderwijs

Een belangrijke nuance is wel dat de prijsstijging enkel voor zakelijke gebruikers van toepassing is. Wie Office 365 voor consumenten gebruikt, of de onderwijsversie van de software, blijft dezelfde abonnementsprijs houden.

Microsoft 365 is de bundeling van de Office 365-apps (Word, Excel, Outlook enz...), Windows 10 en de Enterprise Mobility Suite. Zowel Office 365 als het totaalpakket worden vanaf maart 2022 iets duurder. Microsoft wijst er onder meer op dat de software sinds haar introductie een stuk uitgebreider en beter is geworden, met meer apps, meer AI en automatisering maar ook meer ondersteuning in meerdere talen.Het gaat om de volgende pakketten en de prijs per maand per gebruiker:De prijsstijging geldt wereldwijd. Maar Microsoft België heeft op dit moment nog geen informatie over de precieze prijsstijging voor de Belgische markt in euro.Een belangrijke nuance is wel dat de prijsstijging enkel voor zakelijke gebruikers van toepassing is. Wie Office 365 voor consumenten gebruikt, of de onderwijsversie van de software, blijft dezelfde abonnementsprijs houden.