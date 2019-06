Microsoft sluit een partnerschap met Oracle waardoor hun clouddiensten beter met elkaar gekoppeld zijn. Zo wordt het mogelijk om delen in Azure te draaien die rechtstreeks gekoppeld zijn aan Oracle's cloud.

De samenwerking laat toe om Oracle-diensten op Azure te draaien in combinatie met een Oracle database in de cloud van Oracle. Het gaat onder meer om JD Edwards EnterpriseOne, E-Business Suite, PeopleSoft, Oracle Retail en Hyperion die in Azure kunnen draaien, met databases zoals RAC, Exadata en Oracle Autonomous Database die bij Oracle zitten.

De reden van de samenwerking lijkt logisch. Hoewel de twee op zich een concurrerend cloudaanbod hebben, houdt Microsoft van partnerschappen om haar Azure Cloud zo relevant mogelijk te maken in de concurrentie met AWS en Google.

Oracle langs zijn kant is al decennia een van de belangrijkste databasespecialisten, maar heeft met haar cloudaciviteiten nog lang niet de omvang van een van de drie grote spelers. De brug slaan met één van hen, kan daarbij helpen om klanten naar de cloud te krijgen of om bestaande klanten de keuze te bieden om een optimale combinatie van Oracle en Azure te bouwen.

De samenwerking is op dit moment wel nog niet voor Europese gebruikers. Momenteel is ze beperkt tot de US East regio op Azure en Oracle's datacenter in Ashburn (ook in het Oosten van de VS). Al zijn er plannen dat op termijn uit te breiden.