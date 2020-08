Microsoft en de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company starten samen een Joint Innovation Lab om om siliciumontwerp op Azure te versnellen. TSMC is 's werelds grootste onafhankelijke fabrikant van halfgeleiders.

De twee bedrijven streven naar een samenwerkingsplatform om Microsoft Azure-innovaties en EDA (Electronic Design Automation oftewel microchipdesign) zo goed mogelijk te integreren. Door de prestaties en kosteneffectiviteit van de halfgeleiderindustrie op te voeren, willen de techreuzen de time-to-market versnellen en de ontwikkelingskosten optimaliseren.

'Door onze samenwerking met Cloud Alliance-leden kunnen we de toegangsdrempels voor cloud-acceptatie verlagen en klanten helpen om IC-design veilig in de cloud uit te voeren', aldus Cliff Hou, Senior Vice President Technology Development bij TSMC. 'Microsoft is altijd een geweldige partner geweest en de visie van het Silicon on Azure-team is vergelijkbaar met die van ons.'

In samenwerking met Dutch IT-channel.

