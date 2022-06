Microsoft zegt dat hackers actief proberen om Microsoft Exchange-servers aan te vallen om vervolgens BlackCat-ransomware te verspreiden.

BlackCat is ransomware die door meerdere partijen wordt gebruikt. In België dook het onder meer op bij cyberaanvallen op haventerminals.

Volgens Microsoft proberen hackers in te breken door ongepatchte kwetsbaarheden te misbruiken. Eens dat lukt, gaan ze in het bedrijfsnetwerk inloggegevens en bedrijfsgegevens stelen, later wordt BlackCat uitgerold. Zo kan het bedrijf zowel worden afgeperst door toestellen te versleutelen, als met de dreiging om de bedrijfsgegevens publiek te maken.

BleepingComputer merkt op dat het niet om één groep gaat, maar vermoedelijk om meerdere groepen, gezien BlackCat wordt aangeboden als ransomware as a service. Daarbij gaan de makers van de ransomware hun software aanbieden aan meerdere spelers die vervolgens zelf hun doelwit kiezen en mogelijk afpersen.

BlackCat zelf is sinds november 2021 actief? Microsoft zegt dat het op verschillende toestellen en besturingssystemen wordt gebruikt, zowel Linux, Windows als VMWare omgevingen.

