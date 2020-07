Microsoft Flight Simulator komt uit op 18 augustus

Microsoft heeft aangekondigd dat de nieuwste versie van de game Flight Simulator op 18 augustus het levenslicht zal zien voor Windows 10. Later zal er ook een versie voor de Xbox One verschijnen, maar de launch date daarvan is nog niet bekend.

Er komen drie edities van Microsoft Flight Simulator, een game van Xbox Game Studios en Asobo Studio. De Standard Edition bevat twintig gedetailleerde vliegtuigen met unieke vluchtmodellen en dertig 'met de hand nagemaakte' luchthavens. Deze versie maakt deel uit van het Xbox Game Pass-abonnement voor PC, maar is ook los verkrijgbaar voor 69,99 euro. (Premium) Deluxe Edition Daarnaast is er de Microsoft Flight Simulator Deluxe Edition. Die bevat alles van de standaardversie plus vijf nauwkeurige vliegtuigen met 'unieke' vluchtmodellen en vijf extra internationale luchthavens. Richtprijs: 89,99 euro. Tot slot is er de Premium Deluxe Edition van 119,99 euro. Hierbij ontvang je tien extra vliegtuigen met unieke vluchtmodellen en tien bijkomende internationale luchthavens. Er komen drie edities van Microsoft Flight Simulator, een game van Xbox Game Studios en Asobo Studio. De Standard Edition bevat twintig gedetailleerde vliegtuigen met unieke vluchtmodellen en dertig 'met de hand nagemaakte' luchthavens. Deze versie maakt deel uit van het Xbox Game Pass-abonnement voor PC, maar is ook los verkrijgbaar voor 69,99 euro.Daarnaast is er de Microsoft Flight Simulator Deluxe Edition. Die bevat alles van de standaardversie plus vijf nauwkeurige vliegtuigen met 'unieke' vluchtmodellen en vijf extra internationale luchthavens. Richtprijs: 89,99 euro.Tot slot is er de Premium Deluxe Edition van 119,99 euro. Hierbij ontvang je tien extra vliegtuigen met unieke vluchtmodellen en tien bijkomende internationale luchthavens.