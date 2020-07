Via een nieuw wereldwijd initiatief wil Microsoft 25 miljoen mensen de kans geven om hun digitale vaardigheden te ontwikkelen. De techreus denkt dat het economische herstel na de coronacrisis op die manier versneld kan worden, vooral voor mensen die hun baan hebben verloren.

Het initiatief wordt beschreven op de officiële blog van Microsoft en omvat specifieke stappen voor mensen die zich willen bijscholen op het gebied van digitale technologie. Daartoe stelt Microsoft eigen lesmateriaal beschikbaar, maar bundelt het ook de middelen van spelers als LinkedIn en GitHub.

20 miljoen dollar

Het plan spitst zich toe op drie elementen: data en analytics (om inzicht te krijgen in de meest gevraagde vaardigheden en banen), gratis leermiddelen tot eind 2020, en toegang tot erkende certificaten. Het materiaal is online beschikbaar via één centrale locatie in vier talen: Engels, Frans, Duits en Spaans.

Microsoft ondersteunt het initiatief met 20 miljoen dollar in beurzen in cash. Hiermee kunnen non-profitorganisaties wereldwijd de mensen helpen die de meeste bijstand nodig hebben, zoals mensen met een lager inkomen, een lager opleidingsniveau en ondervertegenwoordigde minderheden. Een kwart van het vrijgemaakte bedrag gaat naar vijftig organisaties die geleid worden door en ten dienste staan van gekleurde mensen in de Verenigde Staten.

Leerapplicatie in Teams

Later dit jaar zal Microsoft ook een nieuwe leerapplicatie in Microsoft Teams testen. Deze applicatie is ontwikkeld om werkgevers te helpen om nieuwe en huidige werknemers te scholen en bij te scholen wanneer zij terug aan de slag gaan.

