De techgigant wil zijn antivirussoftware via een update automatisch installeren op de Windows 10- en 11-computers van abonnees. Het gaat om een nieuwe app.

Microsoft Defender is al jaren de naam van Microsofts antivirussoftware. De techgigant heeft nu een nieuwe app klaar voor Windows 11 en 10, en die zal automatisch eind februari geïnstalleerd worden op een reeks pc's. In de eerste plaats komt de gedwongen installatie er voor gebruikers met een 365 Family of 365 Personal abonnement. De app wordt ook toegevoegd aan het installatieprogramma voor Microsoft 365, dus wie later een abonnement neemt, zal de nieuwe app ook meteen geïnstalleerd krijgen. Dat moet blijken uit een ondersteuningspagina.

De manier waarop dat gebeurt, onaangekondigd en automatisch, stuit op kritiek, gezien een aantal bezorgde gebruikers zo al snel voor malware vrezen. Nieuwe onaangekondigde apps horen in principe niet zomaar op je bureaublad op te duiken. Maar malware is het dus niet. Microsoft Defender is een dashboard dat de beveiligingsfuncties van je verschillende aangesloten toestellen bij elkaar brengt. Voor de eigenlijke scans baseert de app zich op tools die in het besturingssysteem van het toestel zitten. Op Windows is dat dan bijvoorbeeld Windows Security, maar als je de app op Android opent, zal je van daaruit Android malwarescans en meer kunnen starten. De app is overigens ook gratis te downloaden en gebruiken voor mensen die geen abonnement hebben op Microsoft 365, al zal die versie minder functies hebben.

Microsoft Defender is al jaren de naam van Microsofts antivirussoftware. De techgigant heeft nu een nieuwe app klaar voor Windows 11 en 10, en die zal automatisch eind februari geïnstalleerd worden op een reeks pc's. In de eerste plaats komt de gedwongen installatie er voor gebruikers met een 365 Family of 365 Personal abonnement. De app wordt ook toegevoegd aan het installatieprogramma voor Microsoft 365, dus wie later een abonnement neemt, zal de nieuwe app ook meteen geïnstalleerd krijgen. Dat moet blijken uit een ondersteuningspagina.De manier waarop dat gebeurt, onaangekondigd en automatisch, stuit op kritiek, gezien een aantal bezorgde gebruikers zo al snel voor malware vrezen. Nieuwe onaangekondigde apps horen in principe niet zomaar op je bureaublad op te duiken. Maar malware is het dus niet. Microsoft Defender is een dashboard dat de beveiligingsfuncties van je verschillende aangesloten toestellen bij elkaar brengt. Voor de eigenlijke scans baseert de app zich op tools die in het besturingssysteem van het toestel zitten. Op Windows is dat dan bijvoorbeeld Windows Security, maar als je de app op Android opent, zal je van daaruit Android malwarescans en meer kunnen starten. De app is overigens ook gratis te downloaden en gebruiken voor mensen die geen abonnement hebben op Microsoft 365, al zal die versie minder functies hebben.