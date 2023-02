Els Bellens is redactrice bij Data News.

Microsoft stopt met de Microsoft Support Diagnostic Tool (MSDT). De automatische probleemoplossers worden tegen 2025 afgesloten.

MSDT zijn de ingebouwde probleemoplossers in Windows, die je kan inschakelen om bepaalde problemen automatisch te laten oplossen. Microsoft heeft nu aangekondigd dat het die tools gaat uitfaseren. De app ervoor wordt tegen 2025 afgesloten, maar de troubleshooters verdwijnen voor gebruikers van Windows 11 al bij de volgende release. Gebruikers van nieuwe Windows-versies die met probleem zitten, worden vanaf nu doorverwezen naar de fora van Microsoft zelf. Gebruikers van Windows 10 en ouder zouden geen impact ondervinden, vermits de tools op deze versies gewoon blijven werken tot je een upgrade installeert.

Microsoft zegt niet waarom de tool wordt weggehaald, maar de beslissing heeft mogelijk te maken met kwetsbaarheden in MSDT. Het voorbije jaar werden zo twee kwetsbaarheden in de tool gevonden die als zero-day exploits werden misbruikt door criminele bendes.

