'Microsoft gaat Edge vervangen door Chromium-browser'

Veel details over het project zijn nog niet bekend maar volgens Windows Central werkt het bedrijf momenteel aan een browser met als codenaam Anaheim op basis van Chromium, de rendering engine die ook in Google's Chrome zit. Het gerucht is niet helemaal uit de lucht gegrepen als je weet dat enkele ontwikkelaars van Microsoft recent nog code hebben ingediend voor het Chromium-project.

Windows Central nuanceert dat er nog geen details bekend zijn. Zo kan het zijn dat Anaheim dezelfde user interface als Edge zal gebruiken en in praktijk er amper anders zal uitzien, behalve de onderliggende motor. Maar het kan ook zijn dat Microsoft Edge volledig vervangt.

Voor gebruikers zal de verandering alvast als voordeel hebben dat sites zich op dezelfde manier zullen gedragen in zowel Chrome als Anaheim.

Edge bestaat sinds 2015 en is als opvolger van Internet Explorer de standaardbrowser in Windows 10. Ondanks het feit dat de browser lichter en sneller is dan zijn voorgangers, blijft de populariteit ervan beperkt. Volgens Netmarketshare haalt Edge vandaag op pc's 4,34 procent markaandeel. Daarmee komt het op de vierde plaats na Chrome (63,60%), Internet Explorer (11,19%), en Firefox (10%).