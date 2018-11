Microsoft gaat een slimme bril bouwen voor het Amerikaans leger

Het doel van het Amerikaans leger is "om snel een platform te ontwikkelen dat soldaten kunnen gebruiken om te vechten en te oefenen" en dat moet zorgen voor "meer dodelijkheid, mobiliteit en een beter begrip van de gevechtssituatie". Dat staat te lezen in de aanbesteding van het Integrated Visual Augmentation Syste, zoals het project genoemd wordt. De headset zal ook moeten uitgerust worden met nachtzichtapparatuur en een thermische camera. Verder moet een AI-systeem markeringen kunnen aanbrengen om bondgenoten, vijandige entiteiten en burgers van elkaar onderscheiden.

Bloomberg meldt dat Microsoft het contract heeft gewonnen, ten koste van Magic Leap en 23 andere bedrijven die in de running waren. Er is een waarde van een kleine 480 miljoen dollar mee gemoeid, omgerekend 421 miljoen euro.

Naar verwachting zal Microsoft een toestel ontwikkelen dat gebaseerd is op de HoloLens, haar mixed-reality-headset die draait op Windows 10. In de komende twee jaar moet het 2.500 exemplaren leveren. Dat aantal kan daarna oplopen tot 100.000. Daarmee zou het Amerikaanse leger meteen Microsofts grootste HoloLens-klant worden. Deze zomer kocht ook het Israëlische leger al twee HoloLens-brillen.

Contracten tussen grote techbedrijven en het Amerikaans leger zijn niet onomstreden. Zo besloot Google dit jaar een controversieel contract met het Pentagon niet meer te vernieuwen, nadat er intern en publiek protest tegen kwam. Vorige maand kondigde Brad Smith, de vicevoorzitter van Microsoft, aan dat zijn bedrijf software zal blijven leveren aan het Amerikaans leger. "Kunstmatige intelligentie, augmented reality en andere technologieën werpen nieuwe en zeer belangrijke vragen op, bijvoorbeeld over autonome wapens. Toen we deze kwesties met regeringen bespraken, was het duidelijk dat niemand wil wakker worden in een wereld waarin machines oorlog aan het voeren zijn" schreef hij. "Maar we kunnen niet verwachten dat deze nieuwe ontwikkelingen verstandig worden aangepakt als de mensen uit de technologiesector die het best op de hoogte zijn, aan de kant gaan staan."