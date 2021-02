Microsoft heeft een nieuw programma om games toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Het komt er samen met nieuwe richtlijnen voor toegankelijkheid op Xbox.

In het nieuwe programma kunnen ontwikkelaars hun games naar Microsoft sturen om te zien of ze aan de Xbox richtlijnen voor toegankelijkheid voldoen. De games worden onder meer getest door gamers met een beperking. Het gaat zowel om games voor pc als op Xbox. De games krijgen in het programma ook feedback en advies van experts in toegankelijkheid. Zo moeten de ontwikkelaars beter begrijpen waarom delen van hun game lastig kunnen zijn voor mensen met bepaalde handicaps.

Richtlijnen

Daarnaast brengt Xbox ook een update uit voor zijn richtlijnen rond toegankelijkheid. Het gaat onder meer om advies voor inclusief ontwerpen van software, nu wat uitgebreid met meer voorbeelden en duidelijker taal, aldus Microsoft in een blogpost.

Microsoft is een van de techbedrijven die zich de laatste jaren meer op toegankelijkheid heeft gericht. Twee jaar geleden bracht het bijvoorbeeld de Adaptive Controller uit voor de Xbox, gemaakt voor gamers met een beperking. Met dit programma hoopt het bedrijf om het speluitgevers makkelijker te maken om hun games aan te passen voor een breder publiek.

