Microsoft is van plan om zijn fysieke winkels te sluiten. Het gaat dan vooral om winkels in Amerikaanse winkelcentra. De zogeheten Microsoft Experience Centers in Londen, New York, Sydney en Redmond blijven wel open.

Techgigant Microsoft gooit zijn verkoopstrategie om, zo meldt het bedrijf in een blogpost, en gaat daarbij volledig online. De meerderheid van de eigen Microsoft Stores waren door de coronacrisis al een tijd dicht, en gaan dus nu niet meer open.

De sluiting heeft vooral een impact in de Verenigde staten, waar het bedrijf de grote meerderheid van zijn winkels had. Buiten de VS zijn er een zestal, met één Europese locatie, in Londen. De Microsoft Stores werden in 2009 uitgerold als een soort antwoord op de Mac stores, waar gebruikers toestellen konden testen en hulp konden krijgen bij technische problemen. Microsoft hield er ook worskshops.

Naast de Microsoft Stores heeft de techgigant ook enkele Experience Centers waar partners demonstraties kunnen volgen. Die vier, in Londen, New York, Sydney en Redmond, het hoofdkwartier, blijven wel open. Medewerkers van de winkels zullen binnen het bedrijf een andere functie krijgen. Er zouden dus geen ontslagen vallen.

