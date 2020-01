Vandaag vervalt de officiële ondersteuning van Windows 7 door Microsoft. Het systeem ontvangt voortaan niet langer standaard beveiligings-patches. Bedrijven kunnen nog wel hulp en updates krijgen, maar moeten daarvoor betalen.

De officiële ondersteuning van Microsoft voor een besturingssysteem bestaat onder meer uit security-patches en updates, zoals nieuwe functies. Windows 7 zonder ondersteuning kan dus bijzonder kwetsbaar zijn voor aanvallen. Bedrijven die toch langer op het systeem willen draaien, bijvoorbeeld omdat ze speciale software hebben die moeilijk over te zetten is, kunnen bijbetalen voor een verlenging. Die zogeheten Extended Security Updates zijn nog drie jaar beschikbaar, en zullen elk jaar meer kosten, in een poging om gebruikers zover te krijgen dat ze naar een nieuwe Windows-versie overschakelen.

Windows 7 bestaat ondertussen elf jaar en draait wereldwijd nog op ongeveer een kwart van de Windows-pc's. Het systeem was bijzonder populair omdat het het eerste 'goede' besturingssysteem was na Windows XP. Veel gebruikers sloegen Vista (het systeem dat na XP uitkwam) gewoon over, en ze deden dat nog eens met Windows 8, dat vooral op mobiele toestellen was gericht. De nieuwste versie van Windows, nummer 10, staat momenteel op een meerderheid van de Windows-computers, maar dus nog niet op allemaal. Tien zal overigens meteen ook de laatste Windows zijn. Het systeem krijgt geen grote nieuwe versies meer, maar wordt bijgewerkt via regelmatige updates.

