Els Bellens is redactrice bij Data News.

Ook techgiganten Microsoft, Google en Intel hebben aangekondigd dat ze niet fysiek aanwezig zullen zijn op CES 2022. De grote elektronicabeurs moet in januari in Las Vegas doorgaan, maar dat lijkt met de dag minder zeker.

Vorig jaar had de Computer Electronics Show (CES) nog een volledig digitale editie omwille van de coronapandemie, maar voor 2022 wil de beurs terug naar een fysiek evenement. Dat is echter buiten een hele reeks technologiebedrijven gerekend. Angst voor de omikronvariant van COVID-19 betekent dat Microsoft, Google en Intel afzeggen. Eerder gaven Amazon, Twitter, T-Mobile, Lenovo en Facebook-moederbedrijf Meta al aan dat ze niet fysiek aanwezig zouden zijn. Een hele rits kleinere techbedrijven en media-organisaties doet ook niet meer mee.

De organisatie van CES zelf blijft er wel bij dat het evenement fysiek zal plaatsvinden. De beurs gaat op 5 januari van start. CTA, organisator van de elektronicabeurs, zegt in een persmededeling dat nog meer dan tweeduizend bedrijven wel zullen afzakken naar Las Vegas en dat er ook duizenden mensen zijn ingeschreven. Bij de bedrijven die nog wel op de beursvloer zouden staan zijn onder meer Sony, Qualcomm, Samsung en LG.

