Microsoft gooit MS-DOS op GitHub

De code werd in 2014 al aan het Computer History Museum gegeven maar is voortaan ook beschikbaar op GitHub, dat sinds kort in handen is van Microsoft.

MS-DOS werd in augustus 1980 ontwikkeld onder de naam 86-DOS door Tim Paterson. In december van dat jaar nam Microsoft er een licentie op voor een project waarbij het samenwerkte met IBM voor de IBM-PC. Dat toestel zou uiteindelijk de basis vormen voor de pc die in de loop van de jaren negentig de markt zou domineren.

MS-DOS zelf werd in die latere periode grotendeels vervangen door Windows als populair besturingssyteem. Toch bleef Windows zelf, tot de komst van Windows ME en XP, steunen op DOS, dat onderliggend draaide.

MS-DOS 1.25 dateert van 9 mei 1983 en bestaat uit slechts 7 source files. Tegen 3 augustus van dat jaar was versie 2.0 klaar die meteen een stuk groter was.

Microsoft benadrukt dat het de code vooral deelt als historisch werkstuk en dus niet zal ingaan op aanpassingen aan de broncode. Maar het bedrijf moedigt gebruikers wel aan om er mee te experimenteren.