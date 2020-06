Microsoft neemt het Israëlische CyberX over. Die laatste legt zich toe op de beveiliging van IoT en industriële machines.

Hoeveel Microsoft betaalt voor de overname is niet bekend, maar volgens bronnen van Techcrunch gaat het om 165 miljoen dollar. Volgens de site waren er al enkele maanden geruchten rond een overname, maar aanvankelijk voor 150 miljoen dollar.

CyberX werd in 2013 opgericht door Omer Schneider (CEO) en Nir Giller (CTO) en haalde de afgelopen jaren 48 miljoen dollar aan investeringen op. Het bedrijf specialiseert zich in het detecteren, stoppen en voorspellen van security-inbreuken op IoT-netwerken en industriële netwerken. Het is onder meer actief bij energiebedrijven, telecomspelers, chemiebedrijven en industriële spelers met veel onbemande machines.

Het gebruikt daarbij kunstmatige intelligentie om onder meer gedragsanalyse toe te passen om zo netwerken te monitoren en abnormaal gedrag op te merken.

Microsoft en CyberX werkten al kort samen. Volgens Techcrunch werd het Azure cloud platform in maart geïntegreerd in het CyberX ecosysteem. Naar de toekomst toe wordt het securitybedrijf een onderdeel van het Azure IoT security-aanbod.

