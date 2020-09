Bij de introductie van Mac OS X 10.0 in 2001 viel het besturingssysteem onmiddellijk op door zijn vernieuwende Aqua-interface met transparante, waterachtige elementen. Uit gelekte code blijkt nu dat Microsoft voor Windows XP een gelijkaardig thema in petto had om pc's meer op een Apple-computer met Aqua te laten lijken.

Het bewuste thema van Microsoft, dat uiteindelijk nooit in de finale versie van Windows XP is verschenen, heette Candy, zo meld techsite The Verge. Het lijkt als twee druppels - jawel - water op Aqua en dateert van 2000, toen XP nog in een vroege ontwikkelingsfase verkeerde.

Steve Jobs

Net als Mac OS X 10.0 kwam XP uit in 2001, maar Apple had een jaar eerder wel al een voorsmaakje van Aqua gegeven, tijdens een van de keynotes van Steve Jobs. De kans is groot dat Microsoft na die voorstelling schaamteloos de kopieermachine in werking heeft gesteld.

Uit de sourcecode van Windows XP die onlangs op straat kwam te liggen door een beveiligingslek, is af te leiden dat het Candy-thema nog niet volledig voltooid was. Het thema wordt in de code omschreven als 'Whistler skin with eye candy' (Whistler was de werktitel van XP) en is gemarkeerd als 'for internal use only'.

Waarschijnlijk is het dus nooit echt de bedoeling geweest om het thema daadwerkelijk in Windows te stoppen - iets wat ongetwijfeld ook tot een rechtszaak van Apple zou hebben geleid.

