Microsoft zou aan het onderzoeken zijn of het de Amerikaanse activiteiten van de populaire app TikTok kan inlijven. Dat meldt het financieel nieuwsagentschap Bloomberg vrijdag, op basis van personen die betrokken zijn bij het dossier.

Het Chinese technologiebedrijf ByteDance, de eigenaar van TikTok, voelt momenteel grote druk van de regering in de VS om de Amerikaanse activiteiten van het platform te verkopen.

TikTok, waarop gebruikers korte filmpjes kunnen plaatsen, is erg populair bij tieners. Maar de Verenigde Staten zien daarin een gevaar voor de nationale veiligheid, omdat ByteDance op die manier veel informatie over Amerikaanse burgers kan vergaren. Die informatie wordt volgens de Amerikanen mogelijk doorgespeeld naar de Chinese overheid.

Om die reden heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo enkele weken geleden nog gezegd dat hij 'zeker overweegt' om de app te verbieden. Volgens Amerikaanse media werkt president Donald Trump ook aan een order dat de verkoop van de populaire socialemedia-app moet afdwingen.

Bronnen van het nieuwsagentschap Bloomberg zeggen nu dat het Amerikaanse technologiebedrijf Microsoft intussen gesprekken heeft opgestart om de Amerikaanse activiteiten van TikTok in handen te krijgen. Het is niet bekend welk bedrag de producent van Windows bereid is neer te tellen.

De woordvoerders van TikTok en Microsoft willen niet reageren op het bericht van Bloomberg. TikTok heeft altijd al ontkend dat gebruikersdata worden doorgegeven aan Peking.

