Microsoft lijkt, zonder het te vragen aan gebruikers, een aantal Office webapps toe te voegen aan de Edge browser.

De test van Microsoft zorgt er voor dat een handvol PWA's Progressive Web Apps, opduiken in Windows 10. Aanvankelijk leek dat enkel op de Windows Insider versies te zijn. Al zijn er ook meldingen van gewone versies van Windows 10 die het fenomeen ervaren.

Het gaat om web apps in Edge, die zich kunnen gedragen als volwaardige apps. Volgens ZDNet gaat het om versies van Excel, Outlook, Word en PowerPoint. Dat gebeurt momenteel ook met enkele fouten. Zo duiken ze op in de geïnstalleerde programma's, terwijl het in praktijk eerder een soort add-on is voor Edge.

Maar het opmerkelijkste is dat de PWA's worden toegevoegd zonder dat gebruikers hierover werden gewaarschuwd, of dat ze de keuze kregen om ze te weigeren. Dergelijke apps zijn op zich niet enorm belastend voor het besturingssysteem, maar als gebruiker heb je wel het recht om dergelijke zaken te weigeren.

