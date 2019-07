Microsoft stopt met de ondersteuning van Internet Games, de kaart- en bordspelletjes die standaard op oudere versies van Windows stonden en die je online tegen anderen kon spelen.

Specifiek stopt Microsoft met de internet games Hearts, Spades, Checkers, Backgammon en Reversi op Windows XP, ME en 7. Ook MSN Go op Windows 7 wordt afgevoerd. Dat zegt het bedrijf in een post op zijn eigen forum. De games verdwijnen van Windows XP en ME op 31 juli van dit jaar. Liefhebbers van de spelletjes op Windows 7 kunnen ze nog spelen tot 22 januari van 2020.

Microsoft zegt dat het zijn geld liever investeert in nieuwere technologieën, waaronder bijvoorbeeld zijn Xbox streamingdienst, die in oktober van dit jaar beschikbaar moet worden. Daarmee zou je een hele reeks Xbox spelletjes kunnen spelen op verschillende toestellen, waaronder een smartphone of tablet.