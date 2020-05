Microsoft heeft de Surface Go 2 en Surface Book 3 voorgesteld. Het eerste toestel kan dankzij het afneembare klavier fungeren als laptop én tablet, terwijl de Book 3 de krachtigste Microsoft-notebook tot nu toe is.

De Surface Go 2 kreeg een groter PixelSense-scherm van 10,5-inch en een batterij met een langere levensduur. Door de nieuwe 8ste generatie Intel core M-processoropties werkt het toestel volgens Microsoft 64 procent sneller dan zijn voorganger.

Studio Mics, de dubbele microfoonoplossing van Microsoft, laat stemmen helderder klinken en vermindert achtergrondgeluiden tijdens Teams-vergaderingen of videochats met de 5 MP-camera. Er is ook een nieuwe Camera-app om documenten en whiteboards te scannen. Uiteraard werkt de Surface Go 2 met de Surface Pen waarmee de gebruiker op het scherm aantekeningen en schetsen kan maken. Richtprijs: vanaf 459 euro.

13- of 15-inch

De Surface Book 3 presteert volgens Microsoft tot vijftig procent sneller dan de Book 2 en heeft nu een batterijduur tot 17,5uur. De laptop is beschikbaar in 13- of 15-inch, telkens met een PixelSense-scherm met hoge DPI.

Andere specificaties zijn de 10de generatie Intel processor, eventueel met een NVIDIA discrete GPU. In optie kan ook de nieuwe NVIDIA Quadro RTX 3000 worden geconfigureerd. De Surface Book 3 is verkrijgbaar vanaf 5 juni, vanaf 1.799 euro.

