Microsoft gaat samenwerken met Cruise, een dochterbedrijf van General Motors dat werkt aan zelfrijdende wagens. Het neemt ook deel aan een investeringsronde in het bedrijf van 2 miljard dollar.

Microsoft doet mee aan een nieuwe investeringsronde in Cruise. Samen met onder meer Honda en General Motors investeert de techgigant 2 miljard in de maker van zelfrijdende wagens. Daarmee is Cruise zelf zo'n 30 miljard dollar waard.

De twee bedrijven sluiten ook een 'strategische relatie'. Een en ander betekent dat Cruise gebruik zal maken van het Azure cloudplatform van Microsoft. Anderzijds moet Microsoft Cruise helpen om voet aan de grond te krijgen in de transportsector.

De strijd om de wagen van de toekomst

Als maker van zelfrijdende wagens in Cruise een concurrent van Alphabet-dochter Waymo. Microsoft lijkt zich via een partnerschap met Cruise dan ook in te kopen in een lucratieve toekomstige markt waar grote techspelers elk een deel van de koek willen. Amazon nam vorig jaar nog Zoox over en heeft daarmee ook zijn 'eigen' auto-ontwikkelaar.

Cruise staat op technisch vlak echter nog niet zo ver als Waymo. Het bedrijf is nog maar net gestart met het testen van wagens zonder chauffeur. Waymo heeft al enkele jaren van deze automatische autootjes rondrijden in San Francisco. Vorig jaar lanceerde het een model voor de Cruise Origin, een zelfrijdende wagen zonder stuurwiel of pedalen, die bedoeld is om meerdere passagiers te vervoeren. Een soort zelfrijdend busje dus, dat misschien niet ideaal getimed is in pandemische tijden.

Cruise is de eerste maker van zelfrijdende wagens waarin Microsoft investeert, maar het bedrijf heeft al wel een platform in Azure gebouwd voor genetwerkte wagens. Onder meer Volkswagen en Renault Nissan gebruiken dat platform.

Microsoft doet mee aan een nieuwe investeringsronde in Cruise. Samen met onder meer Honda en General Motors investeert de techgigant 2 miljard in de maker van zelfrijdende wagens. Daarmee is Cruise zelf zo'n 30 miljard dollar waard. De twee bedrijven sluiten ook een 'strategische relatie'. Een en ander betekent dat Cruise gebruik zal maken van het Azure cloudplatform van Microsoft. Anderzijds moet Microsoft Cruise helpen om voet aan de grond te krijgen in de transportsector. Als maker van zelfrijdende wagens in Cruise een concurrent van Alphabet-dochter Waymo. Microsoft lijkt zich via een partnerschap met Cruise dan ook in te kopen in een lucratieve toekomstige markt waar grote techspelers elk een deel van de koek willen. Amazon nam vorig jaar nog Zoox over en heeft daarmee ook zijn 'eigen' auto-ontwikkelaar.Cruise staat op technisch vlak echter nog niet zo ver als Waymo. Het bedrijf is nog maar net gestart met het testen van wagens zonder chauffeur. Waymo heeft al enkele jaren van deze automatische autootjes rondrijden in San Francisco. Vorig jaar lanceerde het een model voor de Cruise Origin, een zelfrijdende wagen zonder stuurwiel of pedalen, die bedoeld is om meerdere passagiers te vervoeren. Een soort zelfrijdend busje dus, dat misschien niet ideaal getimed is in pandemische tijden.Cruise is de eerste maker van zelfrijdende wagens waarin Microsoft investeert, maar het bedrijf heeft al wel een platform in Azure gebouwd voor genetwerkte wagens. Onder meer Volkswagen en Renault Nissan gebruiken dat platform.