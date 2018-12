Microsoft is meest populaire SaaS-leverancier in België

De laatste jaren is de adoptie van cloudoplossingen in België in een stroomversnelling geraakt. In 2010 gebruikte amper 13% van de Belgische organisaties een of meerdere cloudoplossingen. In 2016 gebruikte gemiddeld 55% van de bedrijven een of meerdere SaaS-toepassingen, en dit jaar is dat verder doorgegroeid tot 64%. Dat blijkt uit de Nationale Cloud Barometer die Computer Profile uitvoerde in opdracht van Belgium Cloud.

Vooral kantoor- en HR-applicaties

Van de 3.740 cloudapplicaties die de onderzochte Belgische bedrijven gebruiken is 36,9% een Office-toepassing. Dit was vorig jaar nog 25,5%. Cloudoplossingen op het gebied van Human Resources (HR) maken bijna een kwart uit van alle cloudapplicaties. Als we kijken naar de leveranciers van die oplossingen, dan is Microsoft ook dit jaar afgetekend de nummer een: 59,1% van de in bedrijven gebruikte cloudoplossingen is van de hand van Microsoft. Vorig jaar was dit nog 'maar' 42,5 procent. De stijging laat zich verklaren door het uitgebreide aanbod aan cloudapplicaties bij Microsoft, en de koppelingen tussen de applicaties onderling. Dat maakt dat bedrijven met bijvoorbeeld een Exchange-omgeving al makkelijker uitkomen bij Office-cloudapplicaties of OneDrive-cloudstorage.

Meer verrassend is de nummer 2: SD Worx. Hun HR-cloudtoepassingen zijn goed voor 16,1 procent van alle geïnventariseerde SaaS-oplossingen: het verschil met Microsoft is dus bijzonder groot. Op nummer drie vinden we Salesforce die afklokt op 10 procent. Het verschil met Google is groot dat zich tevreden moet stellen met 4,4 procent.