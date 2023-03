De Phone Link-app van Microsoft, waarmee Windows 11-gebruikers vanaf hun bureaublad kunnen sms'en en bellen, biedt voortaan ook ondersteuning voor iPhones. De nieuwe feature is evenwel nog niet voor iedereen beschikbaar en heeft ook nog wel wat tekortkomingen.

Om de update van Phone Link te kunnen installeren, moet je om te beginnen aangemeld zijn voor het Windows Insider-programma (kijk daarvoor bij Instellingen/Windows Update). En dat volstaat nog niet, want aanvankelijk zal slechts een klein percentage van deze gebruikers met de nieuwe functies aan de slag kunnen. 'We zullen de update gaandeweg naar meer mensen uitrollen', klinkt het op de Microsoft-blog.

Minder veelzijdig

De lucky few die wel meteen in aanmerking komen, kunnen met Phone Link voortaan telefoneren en tekstberichten (sms'jes en iMessages) versturen/ontvangen via hun iPhone, en ook notificaties rechtstreeks op hun desktop raadplegen. Het volstaat daarvoor om de smartphone middels Bluetooth aan de pc te koppelen, en enkele softwarematige instellingen goed te keuren.

Toch is Phone Link nog niet zo veelzijdig als Apples eigen oplossing voor iOS en macOS, die simpelweg Berichten heet (voorheen iChat). Zo kunnen gebruikers vooralsnog geen foto's en video's versturen, en mist de app ook nog ondersteuning voor groepschats. Of die mogelijkheden later nog worden toegevoegd, is niet bekend.

Om de update van Phone Link te kunnen installeren, moet je om te beginnen aangemeld zijn voor het Windows Insider-programma (kijk daarvoor bij Instellingen/Windows Update). En dat volstaat nog niet, want aanvankelijk zal slechts een klein percentage van deze gebruikers met de nieuwe functies aan de slag kunnen. 'We zullen de update gaandeweg naar meer mensen uitrollen', klinkt het op de Microsoft-blog.De lucky few die wel meteen in aanmerking komen, kunnen met Phone Link voortaan telefoneren en tekstberichten (sms'jes en iMessages) versturen/ontvangen via hun iPhone, en ook notificaties rechtstreeks op hun desktop raadplegen. Het volstaat daarvoor om de smartphone middels Bluetooth aan de pc te koppelen, en enkele softwarematige instellingen goed te keuren.Toch is Phone Link nog niet zo veelzijdig als Apples eigen oplossing voor iOS en macOS, die simpelweg Berichten heet (voorheen iChat). Zo kunnen gebruikers vooralsnog geen foto's en video's versturen, en mist de app ook nog ondersteuning voor groepschats. Of die mogelijkheden later nog worden toegevoegd, is niet bekend.