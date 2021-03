Microsoft heeft bijkomende malware ontdekt die misbruik maakt van eerder bekendgemaakte kwetsbaarheden in zijn e-mail-software Exchange. Het Amerikaanse bedrijf heeft er vrijdag extra beveiligingsupdates voor uitgebracht.

Vorige week had Microsoft ook al softwarepatches voor Exchange uitgebracht. Hackers die werkten vanuit China, maakten volgens het bedrijf misbruik van achterpoortjes om zich te richten op verschillende Amerikaanse instanties, waaronder onderzoekers, advocaten, onderwijsinstellingen en ngo's. Ze zouden via tekortkomingen in de software toegang kunnen krijgen tot e-mailaccounts, en ook malware kunnen plaatsen.

Klanten moeten de software-updates wel zelf installeren. In de tussentijd proberen hackers bij zoveel mogelijk gebruikers in te breken. Volgens sommige IT-beveiligingsexperten zijn er wereldwijd meer dan een kwart miljoen getroffen systemen.

