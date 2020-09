Microsoft heeft een Linux-versie klaar van zijn Edge-browser. Een betaversie van de software zou volgende maand uitkomen.

De Linux-versie van Edge werd vorig jaar al aangekondigd. Het gaat om een Linux versie van de Chromium Edge browser. Die is niet langer gebaseerd op de eigen Internet Explorer-technologie, maar op Chromium, software die Google ook in zijn Chrome browser inzet. Linux-gebruikers zullen de Edge browser vanaf volgende maand kunnen downloaden via Microsoft Edge Insider, om hem uit te proberen.

Hoe de browser er uit gaat zien is niet helemaal duidelijk. Microsoft bracht eerder al eigen versies uit van Chromium Edge voor Windows en MacOS. De kans lijkt klein dat de Linux-versie daar sterk van zou afwijken.

Microsoft heeft jarenlang in de clinch gelegen met Linux, en dan vooral met diens bedenker Linus Torvalds. De laatste jaren staat het bedrijf echter positiever tegenover de openbronsoftware.

