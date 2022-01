Het nieuwe jaar start al meteen met een patch. Microsoft bracht die uit voor een bug die mail in Exchange Server in de war stuurt.

De patch komt uit voor Exchange Server 2016 en 2019, en moet een probleem met datering verhelpen. In die zin doet hij wat denken aan de Y2K bug, die rond de eeuwwisseling heel wat software in de war dreigde te draaien omdat die niet voorzien was om van 1999 naar 2000 over te schakelen.

In 2022 heeft Microsoft dus een gelijkaardig probleem. 'Het probleem is gelinkt aan een mislukte datumcontrole bij de overgang naar het nieuwe jaar', aldus Microsoft op zijn Exchange blog. Meer bepaald lijkt het probleem te zitten bij de malwarescanner. Exchange checkt daarvan de versie, die ook een jaartal bevat, en sinds 1 januari is die variabele groter dan wat Exchange kan lezen. Daardoor crasht de malwarescanner, en zonder malwarescanner stuurt Exchange geen mails.

Het bedrijf brengt nu een script uit om de bug te verhelpen, al zegt Microsoft er meteen bij dat het best wat tijd en moeite kan kosten om de nodige aanpassingen te maken.

De patch komt uit voor Exchange Server 2016 en 2019, en moet een probleem met datering verhelpen. In die zin doet hij wat denken aan de Y2K bug, die rond de eeuwwisseling heel wat software in de war dreigde te draaien omdat die niet voorzien was om van 1999 naar 2000 over te schakelen. In 2022 heeft Microsoft dus een gelijkaardig probleem. 'Het probleem is gelinkt aan een mislukte datumcontrole bij de overgang naar het nieuwe jaar', aldus Microsoft op zijn Exchange blog. Meer bepaald lijkt het probleem te zitten bij de malwarescanner. Exchange checkt daarvan de versie, die ook een jaartal bevat, en sinds 1 januari is die variabele groter dan wat Exchange kan lezen. Daardoor crasht de malwarescanner, en zonder malwarescanner stuurt Exchange geen mails.Het bedrijf brengt nu een script uit om de bug te verhelpen, al zegt Microsoft er meteen bij dat het best wat tijd en moeite kan kosten om de nodige aanpassingen te maken.