Microsoft heeft een businessversie aangekondigd van zijn Surface Pro 7, de twee-in-een computer van het bedrijf.

Het nieuwe toestel krijgt de naam Surface Pro 7+ mee, en is een update van de bestaande toestellen. Zo heeft de plus-versie een grotere batterij en meer opslagruimte in de vorm van een SSD-component die je kunt verwijderen. Er is ook voor het eerst ondersteuning voor LTE voorzien.

Met het nieuwe toestel hoopt Microsoft in te pikken op de 'vanop afstand werken' trend. Het bedrijf mikt specifiek op scholen en grotere bedrijven die nu een reeks werknemers en leerlingen thuis van de nodige connectiviteit moeten voorzien.

De Surface Pro-reeks bestaat uit hybride toestellen en gaat al een tijdje mee en is qua uitzicht in de jaren amper veranderd. De tablets zijn uitgerust met een staander, en je kan er mits toevoeging van een toetsenbord en optionele muis een laptop van maken.

LTE en verwijderbare SSD

Nieuw in de 7+ is de ondersteuning voor LTE Advanced netwerkverbinding, zodat je niet alleen op wifi bent aangewezen. Ook kreeg de CPU een update. Het toestel draait op elfde generatie Intel Core chips, en biedt 32GB RAM en 1TB opslagruimte aan. Opvallend aan dat laatste is dat het toestel met een verwijderbare SSD komt. Microsoft noemt dat een beveiligingsfunctie, maar het lijkt vooral handig voor het IT-departement om makkelijk bedrijfsdata te herstellen als het toestel uitvalt.

Tot slot is ook de batterij verbeterd, zo zegt Microsoft. Op welke manier, weten we niet, want specificaties zijn op dit moment niet beschikbaar. Surface Pro 7+ met Wi-Fi-configuratie is in België beschikbaar vanaf 1.029 euro. Voor de Surface Pro 7+ met LTE Advanced configuratie tel je 1.329 euro neer.

