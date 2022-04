De Windows Verkenner waarmee je op je eigen pc kan snuisteren, krijgt in Windows 11 een update. Het nieuwe ontwerp bevat ook tabbladen.

Microsoft toont de nieuwe look op zijn blog. Daar maakt de techgigant duidelijk dat de Verkenner, maar ook Windows 365 gepimpt worden. Bedoeling is om gebruikers meer hybride te laten werken en je dus makkelijker toegang te geven tot allerlei omgevingen in de cloud van je bedrijf. Vanuit dat bedrijf zelf komt er anderzijds ook beter endpoint management en nieuwe beveiligingsfuncties rond bijvoorbeeld phishing.

Voorbeelden van de nieuwe functies voor werknemers zijn een 'Windows 365 Boot' die toelaat dat je rechtstreeks de pc opstart in je Windows 365 cloudomgeving. Microsoft wil ook een soort switch voorzien waarmee je meerdere bureaubladen hebt, eentje met je lokale omgeving, eentje in Windows 365. Ook een offline versie van die omgeving wordt later uitgerold.

Ondertussen in de Verkenner

Maar dan zijn er dus ook die tabbladen. Microsoft belooft een update aan de Verkenner die je toelaat meerdere tabbladen tegelijk open te zetten, zoals in je browser. Dit in tegenstelling tot het huidige systeem waarbij je meerdere vensters openzet. Ook de zoekfunctie wordt verbeterd, met iets dat Microsoft 'Context IQ' noemt, een soort AI die met omgevingshints je sneller naar je gezochte documenten moet leiden.

Microsoft toont de nieuwe look op zijn blog. Daar maakt de techgigant duidelijk dat de Verkenner, maar ook Windows 365 gepimpt worden. Bedoeling is om gebruikers meer hybride te laten werken en je dus makkelijker toegang te geven tot allerlei omgevingen in de cloud van je bedrijf. Vanuit dat bedrijf zelf komt er anderzijds ook beter endpoint management en nieuwe beveiligingsfuncties rond bijvoorbeeld phishing.Voorbeelden van de nieuwe functies voor werknemers zijn een 'Windows 365 Boot' die toelaat dat je rechtstreeks de pc opstart in je Windows 365 cloudomgeving. Microsoft wil ook een soort switch voorzien waarmee je meerdere bureaubladen hebt, eentje met je lokale omgeving, eentje in Windows 365. Ook een offline versie van die omgeving wordt later uitgerold. Maar dan zijn er dus ook die tabbladen. Microsoft belooft een update aan de Verkenner die je toelaat meerdere tabbladen tegelijk open te zetten, zoals in je browser. Dit in tegenstelling tot het huidige systeem waarbij je meerdere vensters openzet. Ook de zoekfunctie wordt verbeterd, met iets dat Microsoft 'Context IQ' noemt, een soort AI die met omgevingshints je sneller naar je gezochte documenten moet leiden.