Microsoft kondigt op Microsoft Ignite verschillende nieuwe producten aan. Edge krijgt een grote update, Bing wordt vernieuwd, maar ook voor Azure en rond compliance zijn er nieuwigheden.

Microsoft Edge & Bing

Microsoft Edge krijgt op 15 januari een grote update met meer privacymaatregelen en een verbeterde versie van zoekmachine Bing. De nieuwe versie van Edge is gebouwd op Chromium, de software waar ook Google Chrome op draait.

Gebruikers kunnen er in hun privacyinstellingen voor kiezen om blokkades op te werpen tegen bedrijven die surfgedrag in de gaten willen houden. Ook krijgt Microsoft Edge een nieuw logo.

Azure Sentinel, Insider Risk Management en Microsoft Compliance Score

In een wereld waar technologie steeds meer verweven raakt in het bedrijfsleven, zijn innovaties rondom veiligheid en identiteit hard nodig. Tijdens Ignite deed Microsoft verschillende aankondigingen op dit gebied, waaronder een verbeterde Azure Sentinel, Azure Synapse Analytics, een nieuwe Insider Risk Management oplossing in Microsoft 365 en de nieuwe Microsoft Compliance Score.

Project Cortex

Microsoft kondigde Project Cortex aan, de eerste nieuwe dienst in Microsoft 365 sinds de lancering van Teams. Project Cortex gebruikt AI om een kennisnetwerk te creëren dat gegevens van organisaties analyseert en automatisch organiseert in onderwerpen zoals projecten of klanten.

Microsoft Power Platform

Het Microsoft Power Platform is vernieuwd. Zo is RPA (Robotic Process Automation) toegevoegd aan het platform om processen efficiënter te automatiseren. Ook nieuw zijn de Microsoft Power Virtual Agents, waarmee simpele intelligente AI-gestuurde 'virtual agents' gemaakt kunnen worden.

Superman-film op kwartsglas opgeslagen

Microsoft en Warner Bros. gaan een samenwerking aan om de bekende Superman-film uit 1978 op een stuk kwartsglas op te slaan. Het stuk glas heeft de grootte van ongeveer een glasonderzetter: 75 bij 75 en 2 millimeter dik. Het is de eerste test voor Project Silica, een Microsoft-project dat recente ontdekkingen in ultrasnelle laseroptica en kunstmatige intelligentie gebruikt om gegevens in kwartsglas op te slaan.

Op deze glasplaat kan Microsoft een film opslaan. © Microsoft

Microsoft heeft alle aankondigingen van Ignite intussen gebundeld in een 87 pagina tellende 'Book of news'.

