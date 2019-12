Volgende winter komt Microsoft met de Xbox Series X, de opvolger van de Xbox One. Die krijgt een heel ander design dan zijn voorganger.

Microsoft kondigde de Xbox Series X aan op de Game Awards. De console, die eerder bekend stond als 'Project Scarlett', zal in de winter van 2020 op de markt komen.

Wat het meest in het oog springt is het nieuwe design. De nieuwe Xbox lijkt een langwerpige toren te zijn die zowel horizontaal als verticaal kan geplaatst worden. Afgaande op de teaser die Microsoft heeft vrijgegeven is hij ongeveer even breed als de controller en drie keer zo hoog.

Xbox Series X © Microsoft

Eerder doken er al geruchten op dat Project Scarlett niet één maar meerdere consoles zou omvatten. De naam 'Series X' lijkt lijkt te suggereren dat er inderdaad meer dan één nieuwe Xbox zal verschijnen, bijvoorbeeld een gewone en een goedkopere lichtere console, al wordt dat niet bevestigt door Microsoft.

Tijdens de voorstelling liet Xbox-topman Phil Spencer verstaan dat de console ook een 'Auto Low Latency Mode' (ALLM) en 'Dynamic Latency Input' (DLI) heeft en dat hij daarmee is "ontwikkeld voor een toekomst in de cloud". Dat doet vermoeden dat de console ook gamestreaming kan ondersteunen.

Xbox Series X © Microsoft

Heel veel technische details zijn er verder nog niet over de console. Eerder raakte al wel bekend dat de Xbox Series X zou draaien op een speciaal voor de console ontwikkelde CPU op basis van AMD's Zen 2 en Radeon RDNA architectuur. Ook zou er in plaats van een klassieke harde schijf een NVMe SSD aan boord zitten. De console zou 4K aan 60 FPS, met mogelijkheden to 120 FPS ondersteunen, maar ook 8K mogelijkheden.